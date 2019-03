Explorations pétrolières offshore au Maroc: Eni s’allie avec Qatar Petroleum

Le géant pétrolier et gazier italien Eni a signé mercredi un accord avec Qatar Petroleum pour céder une participation de 30% dans un projet d’exploration de gisements pétroliers offshore au Maroc.

La participation dans le projet « Tarfaya Offshore Shallow Petroleum » (douze blocs de forage) doit encore obtenir l’autorisation des autorités marocaines.

La zone d’exploration de Tarfaya, partie sud des eaux marocaines, se fait à 1.000 mètres de profondeur et couvre une surface d’environ 23.900 km2.

Eni, à travers sa filiale Eni Maroc opérationnelle depuis 2016, et l’Office national des hydrocarbures et des mines marocain(ONHYM) détiennent respectivement des participations de 75% et 25% dans le projet. Ils effectuent actuellement des études géologiques et géophysiques, première phase de leur accord.

Aux termes de l’accord conclu, le consortium sera contrôlé à hauteur de 45% par Eni, 30% par Qatar Petroleum, et 25% par ONHYM.

Eni et Qatar Petroleum sont également partenaires dans des activités au Mozambique, à Oman et au Mexique.

