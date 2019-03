Pas d’aide financière de l’Afrique du Sud au Zimbabwe en crise

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a confirmé mardi, lors d’une visite à Harare, qu’il n’envisageait pas de plan de sauvetage financier en bonne et due forme du Zimbabwe, étranglé par une grave crise économique.

« L’Afrique du Sud est prête à soutenir le Zimbabwe dans ses efforts de relance économique dans la mesure de ses moyens », a déclaré M. Ramaphosa lors d’une conférence de presse avec son homologue Emmerson Mnangagwa.

Le chef de l’Etat sud-africain n’a mentionné aucune offre concrète d’assistance à son voisin.

Le Zimbabwe est menacé de faillite depuis près de deux décennies. Malgré ses promesses, M. Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe il y a un et demi, ne parvient pas à y relancer l’activité.

Etranglé financièrement par l’inflation et la fuite des capitaux, le pays affiche un taux de chômage de plus de 90% et sa population souffre de pénuries de produits de base.

En janvier, une hausse spectaculaire des prix des carburants décrétée par le gouvernement a causé de violentes émeutes, brutalement réprimées par les forces de l’ordre.

Inquiet des conséquences de la crise chez son voisin, notamment en terme d’immigration, Cyril Ramaphosa a expliqué mardi n’avoir pas les moyens de le secourir.

L’Afrique du Sud « sort d’une période difficile marquée par des performances économiques faibles, une baisse de confiance envers ses institutions et une méfiance des investisseurs », a plaidé le chef de l’Etat sud-africain.

L’an dernier, Pretoria avait décliné une demande de crédit d’urgence de 1,2 milliard de dollars de Harare.

M. Ramaphosa a enfin regretté la décision, la semaine dernière, des Etats-Unis de prolonger d’un an les sanctions imposées depuis 2003 à une centaine de personnes et entités juridiques, dont MM. Mnangagwa et Mugabe, pour dénoncer la répression des opposants au régime zimbabwéen.

Que pensez-vous de cet article?