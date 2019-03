RDC : Les notables du Grand Katanga coincés entre Tshisekedi et Kabila

Félix Tshisekedi recevait ce vendredi 8 mars, à la Cité de l’Union africaine, les notables du grand Katanga.

L’occasion pour Félix Tshisekedi de mettre en avant le poids économique de cette province aujourd’hui découpée en quatre entités, et d’insiter sur le fait que cette province aurait dû et pu faire mieux mais que son développement a été freiné par la corruption et la division notamment tribale.

« Le Katanga est le poumon de la République. Mais avouons que cette province méritait un meilleur sort. Avec une meilleure gestion, ce serait non seulement le poumon de la République mais aussi le poumon de toute l’Afrique », a lancé Tshisekedi, qui a poursuivi en appelant ses hôtes à l’aider « à redresser le pays, avant de poursuivre en expliquant que la faillite actuelle de la RDC est « imputable à deux causes : la corruption et les divisions. ». « Deux fléaux », qu’il a promis de combattre de toute son énergie.

Un discours applaudi par les notables du Grand Katanga emmenés par Gabriel Kyungu wa Kumwanza qui, en retour, ont remercié vivement leur hôte pour avoir délivré un passeport à Moïse Katumbi et lui ont demandé d’intercéder personnellement pour le rapatriement du corps de Moïse Tshombe, décédé en juillet 1969 en exil en Algérie et enterré dans la périphérie bruxelloise.

Absence des notables du FCC

Certains notables brillaient par leur absence, essentiellement les notables étiquettés FCC. Et pour cause, ils avaient reçu la consigne de leur hiérarchie de ne pas assister à cette rencontre et d’éviter de se rendre à Kinshasa.

« Une nouvelle preuve des tensions entre Tshisekedi et Kabila », explique un des participants à cette soirée. « L’absence a fait régner un petit malaise », poursuit-il. « Je ne comprends pas l’attitude de l’ancien chef de l’Etat. On voit qu’il accepte mal de laisser sa place à Félix Tshisekedi. La cohabitation va être très compliqué ».

