RDC : Liste des membres du cabinet du président de la république

1) Directeurs de cabinet adjoints en charge des questions : – Sociales et environnementales : Olivier Mundende Mugabe – Infrastructures , ressources minières , hydrocarbures , énergies et TIC : Getty Npanu Npanu – Economie et reconstruction : Guylain Nyembo

2) Les conseillers spéciaux en matières : – Investissement : Jean – Claude Kabongo – Stratégiques : Vidiye Tshimanga – Lutte contre la pauvreté : Julien Badibanga Kabongo – Coopération et intégration régionale : Bestine Kazadi – Infrastructures : Alexandre Kayembe – Jeunesse et lutte contre la violence faite à la femme : Chantal Yolou Yelop – Numérisation : Dominique Mugisha – Couverture des maladies universelles : Roger Kaamba – Environnement et développement durable : Musibondo Eyu Lankir

3) Conseillers principaux :

Collège juridique et administratif : Mbatshia Ntumba Nicole

Collège diplomatique : Bushiri Ongala Christian

Collèges Politique : Munsangu Daniel

Collège des relations avec les institutions, services et organismes publics : Kalubi Marcel Economie et finances : Marcelin Bilonga Mbale Portefeuille : Jean – Marie Bamporiki Namegabe Planification , agriculture , pèche et élevage : Kazambu Ambroise Commerce international : Désiré Kala Infrastructures : David Mukeba Kalengay Mines et énergies : Eboma Abulavi Michel – Hydrocarbures : Maputu Adam Albert – Postes et TIC : Freddy Mukaso – Urbanisme et environnement : Kelly Lunda – Travail et Prévoyance sociale : Emily Efinda Mole – Santé et Bien – être : Benjamin Bola – Education et recherche scientifique : Jean Punzu – Culture , arts et questions religieuses : Deo Tshilumba Wa Kabeya

– Service personnel Ambassadeurs itinérants : Patrick Luabeya , Luc Gérard Nyafe, Danny Banza Maloba, Nicolas Kazadi Kadima

Haut Représentant et envoyé spécial du Chef de l’Etat : Kitenge Yesu

Coordonateur de sécurité interne : André – Didier Mafuta –

Représentant personnel : Joseph Buhozo , Yannick Luntadila , José Mbuyu Kazadi

Envoyés spéciaux : Remy Nkanku , Patrick Nkongo Mwemba , Massamba Kinuani , Abel Lody.