RDC : 2,5 millions de dollars pour le mausolée d’Etienne Tshisekedi

Le dossier du retour de la dépouille d’Etienne Tshisekedi pourrait enfin être cloturé.

L’opposant aux régimes de Mobutu et de Kabila père et fils est décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Depuis, un bras de fer s’était engagé entre sa famille biologique, sa famille politique et le pouvoir kabiliste. Annoncé à de multiples reprises, son retour au pays n’a jamais pu devenir une réalité, les différents acteurs de ce dossier ne parvenant jamais à s’entendre sur les modalités de ce retour.

Aujourd’hui, avec Félix Tshisekedi à la tête du pays, ce retour n’est plus qu’une question de jours et d’organisation.

La famille Tshisekedi n’a jamais caché qu’elle voulait d’un lieu de mémoire digne de ce nom. Un vrai mausolée qui pourrait être réalisé dans les prochaines semaines pour une somme de 2,5 millions de dollars.

Il s’agirait d’une statue en bronze géante où l’on verrait le Sphinx de Limete saluer les Congolais coiffé de son éternelle casquette.

Les services de la présidence ont instruit les ministères des Finances et du Budget de faire libérer « en urgence » les 500.000 premiers dollars d’acompte pour le lancement des travaux.

