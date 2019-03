RDC : Libération des militants de Lucha arrêtés à Goma

Par AFP

Vingt-deux militants de Lutte pour le changement (Lucha) arrêtés mercredi à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, ont été libérés après plus de 24 heures de détention, a-t-on appris vendredi auprès de leur mouvement.

« Nos 22 camarades arrêtés à Goma (…) pour avoir manifesté pacifiquement contre les tueries récurrentes dans la ville et ses périphéries viennent d’être libérés, après 30 heures de détention injustifiée et de sévices. Ils n’auraient jamais dû être arrêtés en premier lieu« , écrit Lucha sur son compte Twitter.

Ces militants avaient été arrêtés mercredi par la police et transférés au parquet le lendemain. Le procureur avait promis de décider de leur sort au terme de l’instruction, au plus tard vendredi.

Mouvement né à Goma, regroupant des jeunes indignés, Lucha se définit comme apolitique et non-violent, mais décidé à demander des comptes aux dirigeants. Depuis 2015, ce mouvement prodémocratie est à la pointe des manifestations politiques et sociales à Goma, Kinshasa et d’autres villes du pays.

