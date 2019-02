RDC : Martin Fayulu propose un plan pour la vérité des urnes

Avec AFP

Le candidat malheureux à la présidentielle en RDCongo, Martin Fayulu, qui accuse la commission électorale d’avoir fabriqué des résultats donnant Félix Tshisekedi vainqueur, a proposé un plan pour parvenir « à la vérité des urnes », dont l’AFP s’est procuré jeudi une copie.

Dans ce plan, décliné en deux scénarios, l’opposant propose de créer « un comité spécial des Nations unies pour la vérification des résultats » ou de « refaire les élections dans un délai de six mois ».

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) et la Cour constitutionnelle ont proclamé Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle de décembre avec 38% contre 34% à M. Fayulu, des chiffres déclarés non confiormes à la vérité des urnes par la Cenco (Conférence des évêques catholiques).

Dans le premier scénario, M. Fayulu propose de demander à la Céni « de donner les résultats bureau de vote par bureau de vote » – ce que réclame également la Cenco et ce qu’exige la loi congolaise; la Ceni ne l’a cependant pas encore fait, deux mois après les scrutins – et de « produire les procès-verbaux des centres locaux de compilation » des résultats.

Dans le deuxième scénario, M. Fayulu propose de « refaire les élections dans un délai de six mois ». Pour lui, il faut « définir le cadre et trouver un mécanisme pour instaurer une transition de six mois » et « mettre en place de façon consensuelle un nouveau bureau et une nouvelle plénière de la Ceni », accusée de partialité.

Fayulu, qui revendique aujourd’hui la victoire avec 60% des voix, propose également de « recomposer la Cour constitutionnelle; de régler le sort de Félix Tshisekedi et Martin Fayulu et des députés élus », sans dire explicitement comment cela se ferait.

