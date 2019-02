RDCongo : Nouvelle protestation contre la candidature de Mende comme gouverneur du Sankuru

Par Marie-France Cros

Pour la seconde fois ce mois-ci, des manifestants ont défilé au Sankuru pour protester contre la candidature de Lambert Mende au poste de gouverneur de la province.

Cette fois, la protestation a eu lieu à Tshumbe (voir vidéo ci-dessous). Elle visait, cette fois encore, à exprimer le rejet de la candidature, au poste de gouverneur de la province, de Lambert Mende, un des ressortissants les plus connus du Sankuru, inamovible porte-parole des gouvernements qui se sont succédé sous Joseph Kabila et plusieurs fois ministre de l’Information et des Médias. M. Mende fait l’objet de sanctions européennes depuis mai 2017 pour son rôle dans la répression des médias et de sanctions suisses depuis février 2018 (interdiction de séjour et de transit).

Le 11 février dernier, une manifestation contre cette candidature avait déjà eu lieu à Lusambo, la capitale provinciale. Le lendemain, des partisans de Lambert Mende avaient manifesté, encadrés par la police et des coups de feu avaient été tirés; on signalait un mort au moins et des blessés par balles, ainsi que des déprédations de biens appartenant à des partisans de M. Mende, notamment des maisons incendiées. Le couvre-feu avait été imposé et, la semaine dernière, le ministre sortant de l’Intérieur et de la Sécurité, Henri Mova – collègue de M. Mende – avait effectué une mission de deux jours à Lusambo pour y ramener le calme.

Que pensez-vous de cet article?