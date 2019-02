Tshisekedi rend le reste de ses frais de voyage

Le président Félix Tshisekedi a rendu, selon notre confrère Zoom Eco, 163.000 dollars de ses « frais de représentation » non utilisés lors de ses deux premiers déplacements hors du pays en tant que chef de l’Etat. Un geste qui ne se voit pas souvent au Congo.

Selon Zoom Eco, la somme a été rendue le 19 février au Trésor public. Il s’agit de l’argent public non utilisé par le chef de l’Etat lors de son voyage en Angola, au Kenya et au Congo-Brazzaville et lors de son déplacement à Addis Abeba.

S’il est normal, sous d’autres latitudes, de rendre l’argent non utilisé, c’est loin d’être le cas en RDCongo. A telle enseigne que les fonctionnaires s’y réjouissent de participer à des déplacements officiels – à l’extérieur ou à l’intérieur du pays – parce qu’ils leur donnent accès à un « per diem » qu’ils essaient de ne pas consommer entièrement durant le voyage pour pouvoir empocher ce qui leur restera au retour.

Selon Zomm Congo, le minsitre sortant des Finances, « Henri Yav Muland est parmi les rares à reverser au Trésor public les fonds non utilisés ».

