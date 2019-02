RDC : Réouverture de la maison Schengen

Un peu plus d’un an après la fermeture de la Maison Schengen, fin janvier 2018, autorités congolaise et européennes ont signé, ce vendredi 22 février, à Kinshasa, un accord autorisant la réouverture du lieu.

« Un premier pas positif pour reprendre les échanges entre l’UE et la RDC au bénéfice de la population congolaise qui attend le changement et l’ouverture », a tweeté Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères qui se trouve actuellement à Washington où il doit rencontrer dans les prochaines heures son confrère américain Mike Pompeo. RDC : Kinshasa veut fermer la maison Schengen La Maison Schengen était fermée depuis la fin du mois de janvier 2018 quand les autorités congolaises avaient demandé aux Etats de l’Union européenne de mettre fin aux accords qui avaient permis l’ouverture de ce lieu. Félix Tshisekedi avait annoncé milieu de semaine dernière avoir instruit les autorités congolaises compétentes pour trouver une solution qui permette la réouverture de ce lieu qui facilite le quotidien des Conglais pour l’octroi des visas à destination des pays de l’espace Schengen. Félix Tshisekedi et la haute représentante de l’Union européenne aux Affaires étrangères, Federica Mogherini, avaient aussi abordé le sujet de cette réouverture lors de leur rencontre à Addis Abeba, en Ethiopie, lors du dernier sommet de l’Union africaine au début de ce mois. Que pensez-vous de cet article? +9 0