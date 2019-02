Brussels Airlines va pouvoir progressivement rétablir sa fréquence quotidienne entre Kinshasa et Bruxelles, annonce vendredi la compagnie aérienne et une source gouvernementale. Elle a en effet reçu la confirmation en ce sens des autorités de l’aviation civile de la République démocratique du Congo (RDC). Brussels Airlines augmentera donc progressivement ses fréquences hebdomadaires pour offrir « dès que possible » un vol quotidien entre les deux pays.

Les autorités congolaises avaient annoncé en février 2018 la réduction des fréquences des vols de Brussels Airlines entre Bruxelles et Kinshasa de sept à quatre par semaine dans le cadre d’une crise diplomatique entre les deux pays. Que pensez-vous de cet article? +1 0