RDC: un camion chargé d’acide emboutit un bus, au moins 18 morts

Au moins dix-huit personnes ont été tuées mercredi dans un accident impliquant un camion transportant de l’acide sur une route très fréquentée pour le transport des minerais, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. L’accident a eu lieu mercredi au Katanga entre les cités minières de Lubumbashi et Kolwezi, là où la route traverse l’important gisement qui porte le nom des villages de Tenke et Fungurume (cuivre et cobalt).

« Un camion-citerne immatriculé en Tanzanie, transportant de l'acide, a percuté un bus en stationnement. L'acide s'est déversé sur les passagers », a déclaré le capitaine Corneille Lwitetele, chef de la police de circulation routière de la province du Lualaba (sud-est). Il avance un bilan de « 21 morts, douze blessés, un rescapé ». « Nous déplorons l'accident de Fungurume et la mort de dix-huit personnes et douze autres personnes brûlées », a déclaré pour sa part Samy Kayombo, ministre provincial de la Santé de Lualaba. « Jusqu'à la mi-journée de ce jeudi, le camion accidenté était encore renversé et l'acide a coulé jusque dans la rivière au village Kabwe », a indiqué la radio onusienne Okapi. La circulation sur la route Lubumbashi-Kolwezi a repris depuis mercredi minuit, selon la police. L'industrie minière utilise de l'acide dans le traitement des minerais. Les accidents de la circulation sont fréquents en RDC, où les infrastructures ne sont pas bien entretenues et où la très grande majorité des routes est en terre.​