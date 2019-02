RDC: député ou ministre: il faut choisir

Par Marie-France Cros.

Quelque 28 ministres du gouvernement sortant Tshibala – toujours pas remplacé depuis l’arrivée à la Présidence de Félix Tshisekedi – avaient jusqu’à ce jeudi soir pour choisir entre leur poste au gouvernement et celui de député auquel ils ont été proclamés par la Céni (Commission électorale nationale indépendante).

Le vice-Premier ministre et ministre des Transports José Makila a saisi le Conseil d’État au nom des 28 ministres élus députés, pour lui faire dire qu’ils n’ont pas à choisir: il n’y aurait, selon eux, aucune incompatibilité entre les deux fonctions.

L’article 108 de la Constitution est cependant on ne peut plus clair: » « Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa » et « avec les fonctions ou mandats suivants: 1. membre du Gouvernement ; (…) »

