RDC: l’Asadho presse Tshisekedi de faire libérer les détenus politiques

Dans une interview à la radio Top Congo, à Kinshasa, ce mercredi matin, le président de l’Association africaine des droits de l’homme (Asadho) a demandé au président Félix Tshisekedi de faire « rapidement » libérer les prisonniers politiques.

Jean-Claude Katende a fait cette demande alors que les familles des prisonniers politiques s’impatientent de ne pas voir encore réalisée la promesse faite le mois dernier par le nouveau chef de l’Etat, lors de sa prestation de serment du 24 janvier.

« Nous souhaitons que le président de la République prenne des mesures le plus rapidement possible pour que ces compatriotes qui ont beaucoup souffert de l’injustice puissent être libérés ». Que cette promesse n’ait pas encore été mise en œuvre « nous surprend beaucoup », a ajouté Me Katende.

Cette semaine, le député sortant de la Funa (circonscription de Kinshasa) Léon Nembalemba a ainsi réclamé la libération du député Franck Diongo (Parti Lumumbiste progressiste) pour la Lukunga, une autre circonscription de la capitale. « Cela ne prend que quelques secondes pour une signature de l’ordonnance présidentielle (…) Le président Tshisekedi attend quoi pour le libérer? ».

Franck Diongo avait été condamné en décembre 2016 à cinq ans de prison pour « séquestration » chez lui de trois militaires de la Garde républicaine (garde prétorienne de Joseph Kabila) qui avaient été envoyés l’arrêter. Il est considéré comme un prisonnier politique, tout comme Eugène Diomi, cité nommément dans l’Accord de la Saint-Sylvestre de décembre 2016 comme un des détenus politiques « emblématiques » devant être libérés. Diomi attend toujours, lui aussi, bien qu’ayant été la cheville ouvrière des protestations qui avaient suivi les élections de 2011 (jugées « non crédibles » par les observateurs nationaux et internationaux), protestations visant à faire reconnaître Etienne Tshisekedi, père décédé de l’actuel chef d’Etat, comme le vrai Président élu.

Que pensez-vous de cet article?