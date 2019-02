Félix Tshisekedi pose un acte de résistance

Ne sachant comment se dépêtrer de la position d’infériorité dans laquelle il s’est mis en acceptant un accord de « cogestion » avec Joseph Kabila, le président Tshisekedi n’a toujours pas nommé d’informateur en vue de former un gouvernement. Il fonctionne donc toujours avec le gouvernement sortant de Bruno Tshibala – une personnalité de l’UDPS (parti des Tshisekedi) qui avait rejoint le camp kabiliste avant Félix Tshisekedi et avait en conséquence, à l’époque, été expulsé du parti.

C’est le ministère kabiliste des Affaires étrangères qui a donc préparé le discours du chef de l’Etat pour les vœux officiels de la Présidence au corps diplomatique, samedi. Le texte du discours – distribué à la presse – indiquait: « Je voudrais finalement lancer un appel pressant pour la levée des sanctions ayant concerné l’un ou l’autre responsable congolais ». Une phrase que Félix Tshisekedi n’a pas prononcée, ce qui constitue le premier acte de résistance du nouveau Président face aux kabilistes qui le tiennent sous leur pouce.

Quatorze personnalités congolaises sont sous le coup de sanctions américaines et européennes en raison de leur rôle pour saper l’Etat de droit au Congo et/ou de leur implication dans l’organisation de sanglantes répressions politiques. Parmi elles figurent l’ex-candidat kabiliste à la Présidence, Emmanuel Ramazani Shadary, mais aussi l’indéboulonnable ministre de l’Information, Lambert Mende, des militaires impliqués dans des exactions au Kivu et au Kasaï et des gouverneurs de province. Ces sanctions ont été prolongées d’un an en décembre dernier, ce qui a poussé le régime Kabila à expulser l’ambassadeur de l’UE..

La Maison Schengen

Dans la foulée de son discours de samedi, Félix Tshisekedi a indiqué, rapporte l’AFP: « J’ai demandé à la partie congolaise de finaliser rapidement les discussions entamées avec la partie européenne pour la restructuration et la réactivation de ce dispositif consulaire » que constitue la Maison Schengen.

Celle-ci délivre des visas au nom des pays de l’espace Schengen (22 pays de l’UE et quatre pays associés); à Kinshasa, elle était gérée par le personnel de l’ambassade de Belgique jusqu’à ce que le régime Kabila exige sa fermeture. Kinshasa voulait ainsi exercer des représailles contre des déclarations de Bruxelles en faveur du respect de la Constitution congolaise, qui exigeait le retrait effectif du pouvoir de Joseph Kabila, dont le dernier mandat s’est terminé le 19 décembre 2016 mais qui s’est maintenu sur le fauteuil présidentiel deux ans de plus.

On sait que Kinshasa a tenté d’utiliser cette question comme monnaie d’échange contre la levée des sanctions européennes, alors que Félix Tshisekedi est favorable à un rétablissement des relations.

Joseph Kabila va voir Tshisekedi … en treillis militaire

Hasard ou non, dès le lendemain de ce discours, soit dimanche à midi, Joseph Kabila s’est présenté au domicile actuel du président Tshisekedi – relégué à la Cité de l’UA, les palais présidentiels étant toujours occupés par les Kabila.

Il s’y est présenté en treillis militaire. Histoire de rappeler qu’il garde le contrôle sur les forces de sécurité du pays? Les deux hommes sont, en tout cas, restés quelque quatre heures ensemble, notamment pour un déjeûner et pour un dialogue à huis clos, ensuite élargi à François Beya, vieux serviteur de Joseph Kabila chargé depuis quelques jours de la Sécurité de Félix Tshisekedi, et un autre collaborateur du nouveau Président. Il aurait été question de la nomination d’un Premier ministre.