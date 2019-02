RDC: la femme au coeur du Festival Amani

Par Esther N’sapu, correspondante à l’Est de la RDC

La VIème édition du festival Amani se clôture ce 17 février à Goma. Ce grand rendez-vous culturel est l’occasion de célébrer la paix non seulement dans l’Est de la RDC mais dans toute la région des Grands Lacs.

Cette grande fête musicale permet aux habitants de Goma et plus généralement à la population du Kivu à l’Est de la République démocratique du Congo mais aussi des pays frontaliers de se reconnecter à travers la musique et la danse.

D’après les organisateurs de ce festival, 36 000 personnes étaient attendues par jour pendant 3 jours.

Pour cette année, le focus a été mis sur certaines femmes talenteuses, artistes et entrepreneurs qui travaillent dur pour prouver à la societé congolaise leurs compétences et talents artistiques.

D’après Guillaume Bisimwa, directeur de ce Festival, « Aujourd’hui plus que jamais, les femmes africaines transforment non seulement le continent mais le monde. Les femmes se sentent de plus en plus autonomes et les femmes du monde entier montrent leur personnalité, leurs idées et leurs talents. Et au festival Amani, nous voulons donner aux femmes l’occasion de le faire et de leur accorder le respect qu’elles méritent ».

