L’inconstitutionnalité de l’élection de Tshisekedi soulignée

Une organisation de la société civile, le Rassemblement patriotique congolais, souligne l’inconstitutionnalité de l’élection à la Présidence de la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi.

En effet, argumente l’organisation, qui se dit « apolitique », « la Constitution de la RDC stipule expressément que le Président

de la République doit être élu au suffrage universel. Or les élections ainsi que l’investiture de F.Tshisekedi se sont déroulées sans le vote des Congolais de Yumbi, Béni et Butembo. Ce suffrage partiel et non universel est une violation du

droit de vote et à l’ égalité des Congolais ».

Que pensez-vous de cet article?