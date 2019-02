Nissan va construire une usine automobile en Algérie

Le groupe japonnais Nissan et son partenaire algérien le groupe Hasnaoui ont annoncé mercredi avoir conclu un accord pour la construction d’une usine automobile en Algérie pour un montant de 160 millions de dollars.

L’usine qui sera implantée dans la région d’Oran (400 km au nord-ouest d’Alger) permettra la création de 1.800 emplois, ont précisé dans un communiqué commun le constructeur Nippon et le groupe Hasnaoui, le distributeur officiel de Nissan depuis plus de 25 ans en Algérie.

Son entrée en production est prévue pour à partir du premier semestre de 2020 avec une capacité initiale de 63.500 véhicules.

« Nissan proposera sa nouvelle gamme des meilleurs modèles, dotée d’une technologie innovante », a dit le président Nissan de la région Afrique, Moyen-Orient et Inde, Peyman Kargar, précisant que l’usine fabriquera quatre modèles.

Cette nouvelle usine fera passer « la capacité potentielle » de Nissan en Afrique à 200.000 véhicules, en incluant ses usines en Afrique du Sud, en Egypte et au Nigeria, a précisé le communiqué.

L’industrie automobile algérienne est née en 2014 d’un partenariat entre les autorités et Renault, qui a ouvert sa première usine « made in Algeria », là aussi dans la région d’Oran.

Après le groupe français, le Sud-Coréen Hyundai et l’Allemand Volkswagen ont ouvert des usines de montage respectivement à Tiaret et Relizane, à plus de 300 km au sud-ouest d’Alger.

Le constructeur automobile français PSA compte également produire des véhicules en Algérie dans le cadre d’une co-entreprise créée en novembre 2017 avec trois sociétés algériennes pour un investissement de l’ordre de 100 millions d’euros.

Cette filière automobile est devenue une priorité pour l’Algérie, soucieuse de diversifier son économie face à la chute des prix du pétrole, source de 95% de ses devises.

Les autorités ont contraint les concessionnaires à se doter d’une unité de production locale pour réduire la facture des importations.

