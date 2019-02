Bénin: 10 ans de prison pour les responsables du scandale financier ICC-Services

La justice béninoise a condamné jeudi à dix ans de prison ferme les principaux responsables de l’affaire ICC-Services, baptisée « l’affaire Madoff béninoise », le plus gros scandale financier de ce pays d’Afrique de l’Ouest qui a touché plus de 150.000 personnes. Presque neuf ans après les faits, le verdict est tombé dans la nuit devant un tribunal spécial, la Cour de répressions des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à Porto Novo, capitale du Bénin.

Le PDG d’ICC-Services Guy Aplogan, son directeur général Ludovic Dohou, ainsi que deux de leurs collaborateurs, Emile Tégbénou et Clément Sohounou, « sont condamnés à 10 ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 12 millions de FCFA (18.2OO euros) chacun », a déclaré le président de la Criet, Cyriaque Dossa. Ils ont été reconnus coupables d’escroquerie avec appel au public et exercice illégal d’activité bancaire, dans ce procès historique et très attendu des victimes de cette pyramide financière à la Ponzi qui s’est finalement écroulée, emportant avec elle leur argent. Quelque 150.000 épargnants avaient été spoliés par 204 structures de placement entre 2006 et 2010, pour un total estimé à plus de 150 milliards de francs CFA (près de 230 millions d’euros), selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI). La justice béninoise a tenté de comprendre comment fonctionnait cette escroquerie dont ICC-Services (Investment Consultancy and Computering Services), était la principale structure impliquée. Des milliers d’artisans, commerçants ou encore magistrats ont perdu toutes leurs économies dans cette affaire, certains ayant même emprunté à des usuriers ou à des banques pour pouvoir investir. ICC-Services promettait alors des rendements mirobolants à ses clients: jusqu’à 150, voire 200% par trimestre, avec remboursement du capital au bout d’un an. La fraude consistait à rémunérer les premiers investisseurs avec l’argent déposé par de nouveaux clients, jusqu’à ce que le système s’effondre en 2010.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.