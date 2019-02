RDC : FlyDubai abandonne sa liaison sur Kinshasa

FlyDubai vient de fermer sa liaison à destination de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Une décision prise moins d’un an après son lancement.

Depuis ce 1er février la compagnie low-cost émiratie ne propose plus ses vols vers la capitale congolaise. En l’absence d’explication officielle, les rumeurs s’enchaînent autour des véritables raisons de cette désertion.

Selon divers professionnels du secteur du voyage en RDC, la compagnie des Emirats n’était pas rentable sur cette destination où elle doit faire face à une concurrence terribles de diverses compagnies plus souples en matière d’emport de bagages.

FlyDubai proposait quatre vols par semaine entre Dubai et Kinshasa les mardi, mercredi, vendredi et dimanche. La ligne était opérée via Entebbe en Ouganda en Boeing B737-800.

La ligne avait été inaugurée le dimanche 15 avril 2018. Avec le retrait de Kinshasa, FlyDubai ramène à 12 destinations son réseau africain. Elle connecte les villes d’Addis-Abeba, Alexandrie, Asmara, Djibouti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Khartoum et Port Soudan, ainsi que Dar es-Salaam et Zanzibar.

