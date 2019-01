RDC: réddition d’un chef milicien accusé de meurtre de 39 policiers au Kasaï

Trois chefs d’une milice rebelle, dont un homme accusé de meurtre de trente-neuf policiers en 2017, se sont rendus aux autorités mardi au Kasaï, région du centre de RDC théâtre d’un conflit en 2016-17 et fief du nouveau président Félix Tshisekedi, a déclaré un responsable local. « Les chefs des miliciens Kamuina Nsapu, Lokondo Luakatebua, Mubiayi Dewayi et Mwamba Musolo, se sont rendus, en déposant les armes », a dit Joseph Mutshipayi, administrateur de territoire de Luebo dans la province du Kasaï. « Le chef milicien Mubiayi Dewayi est sorti de la brousse avec soixante miliciens. Il nous a remis quatre fusils AK 47 et plusieurs munitions », a-t-il poursuivi. « Les services spécialisés les identifient. Ils veulent travailler dans l’armée ».

Quarante-trois miliciens du groupe d'un autre chef, Mbawu Nkanka, se sont également rendus mardi avec leurs armes à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï dont les autorités redoutent une montée du banditisme à cause de l'absence d'une véritable prise en charge de ces miliciens. Lokondo Luakatebua est accusé d'avoir organisé une opération le 23 mars 2017 ayant coûté la vie à 39 policiers pris dans un piège tendu par des présumés miliciens sous ses ordres, selon l'ONG locale Organisation pour le développement de Luebo (ODL). Quant à Mubiayi Dewayi, il est accusé par les autorités locales d'être le responsable de l'incendie de l'évêché de Luebo (Kasaï), la décapitation publique de l'épouse de l'ancien administrateur du territoire de Luebo en mars 2017 et de plusieurs autres atrocités.