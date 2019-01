La Belgique a adressé ses félicitations à M. Tshisekedi, malgré les doutes

La Belgique a envoyé ses félicitations au nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, à son arrivée à New York à une réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l’ONU. « Nous avons envoyé des félicitations au nouveau président. Bien sûr, nous avons de nombreux doutes sur le processus (électoral), mais le plus important maintenant est de voir s’il est possible que la politique change » en RDC, a affirmé M. Reynders, évoquant l’engagement du président proclamé à libérer tous les prisonniers politiques.

« On verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, si la manière de diriger le pays change en faveur de la population. C'est un pays très riche, notamment en ressources, mais tant de gens y vivent dans la pauvreté ». Le chef de la diplomatie belge a également insisté sur la nécessité de relancer de bonnes relations avec l'Union européenne, après l'expulsion de son ambassadeur à Kinshasa, le diplomate belge Bart Ouvry, peu avant le scrutin présidentiel.