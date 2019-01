En librairie: « Léopold II, le plus grand chef d’Etat de l’histoire du Congo »

C’est sous ce titre provocateur que Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo, docteur en Géographie et enseignant, publie son dernier ouvrage, qui ne manquera pas d’attirer l’attention à l’heure où le « Musée royal de l’Afrique centrale » de Tervuren (Bruxelles) est rebaptisé « Africa Museum » en dépit de sa pauvreté en matière africaine hors Congo et offre aux visiteurs une présentation de l’Afrique centrale « déléopoldisée » avec autant de finesse que n’en mit Krouchtchev à déstaliniser l’URSS. L’auteur s’efforce de se tourner vers l’avenir et de répondre à deux questions: qu’a laissé Léopold II en héritage aux Congolais? Le temps n’est-il pas venu de réhabiliter ce souverain?

Le Dr Nzeza, qui avait 11 ans à l’indépendance du Congo, souligne qu’on a surtout donné la parole, ces dernières années, à des « réquisitoires » contre Léopold II, « passant sous silence ses (…) réalisations ». En outre, ces réquisitoires, fondés sur « le supplice des autochtones » sous l’Etat indépendant du Congo (EIC), ne sont pas replacés dans « le contexte global » de l’époque, ni comparés aux autres « conquêtes et exploitations coloniales », argumente l’auteur. Enfin, ces réquisitoires sont basés sur une documentation « d’origine esssentiellement britannique » et donc « tendancieuse » puisque les « informations sont collationnées dans une ambiance de rivalités, de jalousies et d’arrière-pensées (convoitises) entre les puissances coloniales européennes, notamment entre Londres et le palais royal de Bruxelles ».

Un exemple pour les élites congolaises

Si le Dr Nzeza juge Léopold II « indépfendable sur le martyre des autochtones », il plaide pour « la réhabilitation d’une grande fraction de son héritage ». Car ce roi a mené à bien de « grandes réalisations dont les Congolais profitent largement aujourd’hui ou pourraient encore davantage tirer profit avec une bonne gouvernance ». Léopold II, écrit-il, montre « aux élites congolaises l’importance du patriotisme et comment travailler à la grandeur de son pays (le Congo) et de son peuple ».

Et de détailler pourquoi les nations européennes ont cherché des colonies au XIXe siècle et la longue bataille du roi du souverain pour en doter la Belgique. On retiendra notamment sa prise de contact avec l’explorateur britannique Stanley, qui n’arrive pas à intéresser Londres à l’Afrique centrale. La Grande-Bretagne s’en mordra les doigts plus tard et tentera de mettre en cause l’Etat indépendant du Congo (EIC) afin de mettre les mains sur le Katanga et ses richesses minières, rappelle l’auteur. Ainsi, en 1908, elle tentera de mettre en cause l’annexion de l’EIC par la Belgique en y posant ses conditions, mais ne sera pas suivie par les autres puissances du Congrès de Berlin. En 1911, Londres signera un accord secret avec l’Allemagne pour un nouveau partage de l’Afrique; les Allemands ne donneront pas suite. Enfin, en 1937, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain proposera à « Hitler la moitié du Congo belge contre la paix en Europe. Refus du Fürher ».

Unir et unifier le Congo

Le Dr Nzeza détaille aussi les efforts de Léopold II pour réunir en un seul pays des conquêtes quelque peu disparates et en accroître la taille, cherchant ainsi une protection « par des frontières naturelles » et par la taille-même du pays. Protections qui, juge l’auteur, permettront l’échec des invasions rwando-ougandaises de 1998 à 2003.

C’est Léopold II encore, ajoute-t-il, qui a lancé l’unification du pays, pour faire passer ses habitants « de l’ethnicité à la nationalité », et a créé l’Etat-Nation du Congo en posant les bases d’une culture commune, grâce à l’enseignement, une Force publique multiethnique communiquant par le lingala, une « administration tatillonne » et une « loi fondée sur la tolérance zéro ». Ayant dessiné l’Etat, il est le « père » du Congo, écrit l’auteur.

En 1960, le Congo était prospère

Ce dernier ajoute que c’est Léopold II qui a placé le Congo dans une position potentielle d’indépendance vis-à-vis de l’extérieur – dont le pays est malheureusement loin aujourd’hui, regrette-t-il – en développant ses ressources. Et de rappeler qu’en 1960 le Congo est « un pays émergent et prospère. Les Congolais ont le niveau de vie le plus élevé d’Afrique ».

« Les Congolais peuvent le refaire », plaide le Dr Nzeza. Pour cela, leur pays a besoin d’un chef « hors du commun », de la trempe de Léopold II, un « organisateur de l’Etat, un génie de l’administration étatique, un gestionnaire émérite ».

La démonstration du Dr Nzeza est cependant affaiblie par quelques simplismes, comme lorsqu’il assure que le Congo est épargné par les combats identitaires aujourd’hui (p. 92), et par des cartes géographiques peu claires parce que conçues en couleurs et imprimées en noir et blanc.

(1) « Léopold II, le plus grand chef d’Etat de l’histoire du Congo », par Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo. Ed. L’Harmattan, 199 pages, 21,5 €

