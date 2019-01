L’Ouganda veut éradiquer les jeux d’argent

Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné l’arrêt de la délivrance ou du renouvellement des licences pour les sociétés proposant des jeux d’argent, dont les très populaires paris sportifs, a annoncé lundi le ministre des Finances.

« La directive concernant cette question a été reçue et elle va être appliquée », a déclaré à l’AFP le ministre David Bahati.

Il a expliqué au quotidien local Daily Monitor que M. Museveni avait ordonné que « dorénavant, aucune nouvelle société ne recevra de licence, et celles qui sont déjà enregistrées ne verront pas leurs licences renouvelées lorsqu’elles expireront ».

Les jeux d’argent, et principalement les paris sportifs, se sont énormément développés ces dernières années en Afrique de l’Est, notamment grâce aux télévisions satellite et numérique, et aux smartphones permettant l’utilisation d’applications ad hoc.

Samuel Mutekanga, un opérateur d’une des principales sociétés de paris sportifs actives dans le pays, Betway, a exprimé sa surprise face à l’annonce du gouvernement ougandais. « La directive est non seulement une surprise, mais aussi un choc. Cela menace notre investissement ».

« Avons-nous été consultés? Non », s’est-il plaint. « Comment une telle interdiction peut-elle sortir de nulle part comme cela? »

Selon Patrick Lubaale, un responsable de paris chez Galz Betting, à Kampala, des milliers de personnes vivent grâce à ce secteur en Ouganda.

« Si le président se plaint des effets négatifs sur les jeunes, nous avons déjà mené des actions de sensibilisation auprès du public au sujet des paris irresponsables », a-t-il assuré. « Cela ne devrait pas être une raison pour interdire cette activité ».

