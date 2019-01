Le grand déballage sur la corruption pendant l’ère Zuma continue

Un chef d’entreprise sud-africain a affirmé lundi avoir payé des pots-de-vin à une ministre proche de Jacob Zuma pendant quatorze ans,nouvel épisode du grand déballage sur les affaires de corruption qui ont fleuri sous le règne de l’ex-président. Ancien responsable de la compagnie de sécurité Bosasa, Angelo Agrizzi a révélé qu’il avait préparé chaque semaine, de 2002 à 2016, une enveloppecontenant 50.000 rands (près de 3.200 euros) en liquide à remettre à Nomvula Mokonyane, actuelle ministre de l’Environnement.

« Nous savions qu’elle était proche de l’ancien président Zuma », a expliqué M. Agrizzi devant une commission d’enquête.

Cette générosité visait à éviter tout ennui judiciaire à Bosasa, sous le coup depuis 2007 d’une enquête pour avoir remporté de nombreux contrats jugés suspects avec l’Etat.

L’entreprise n’a toutefois jusque-là jamais été poursuivie.

« Pour nous, elle servait de contact », a souligné l’ex-dirigeant d’entreprise, « nous savions qu’au moindre problème, nous pouvions aller la voir et que nos affaires seraient réglées ».

Selon Angelo Agrizzi, Bosasa a gratifié Mme Mokonyane, outre sa rétribution mensuelle, de nombreuses autres faveurs comme la prise en charge des funérailles de membres de sa famille ou des frais de restauration pour des rassemblements géants du Congrès national africain (ANC) au pouvoir.

« J’étais personnellement impliqué, c’est moi qui donnais les autorisations », a insisté le M. Agrizzi.

Successivement « Première ministre » provinciale puis ministre de l’Eau pendant la présidence Zuma, Nomvula Mokonyane a démenti ces allégations.

Lancée en août dernier, la commission dirigée par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zonda vise à faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont terni le règne de Jacob Zuma ((2009-2018).

Sous la pression de l’ANC, il a été contraint de quitter le pouvoir en février 2018, remplacé à la tête du pays par Cyril Ramaphosa qui a promis de tordre le cou à la corruption.

Il a toutefois maintenu Mme Mokonyane au gouvernement, d’abord à la Communication puis à l’Environnement.

Ces derniers mois, plusieurs personnalités ont exposé devant la commission Zondo les liens entre M. Zuma et les frères Gupta, des hommesd’affaires soupçonnés d’avoir bénéficié de juteux contrats publics par son entremise.

Zuma aa toujour nié être impliqué dans des activités illégales.

Particulièrement disert, M. Agrizzi témoigne depuis la semaine dernière et a déjà révélé que son entreprise avait l’habitude de débourser chaque mois entre 4 et 6 millions de rands (entre 250.000 et 380.000 euros) en pots-de-vin divers.

