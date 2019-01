RDC : Résultats électoraux: le pays sous forte tension

Analyse Marie-France Cros

La prise de position de l’Union africaine exprimant « de sérieux doutes » sur les résultats électoraux officiels au Congo, intervient alors que la situation est extrêmement tendue dans ce pays. Des mouvement citoyens et des ONG ont menacé de descendre dans la rue si la Cour Constitutionnelle validait des résultats « non conformes à la vérité des urnes », telle qu’elle a pu être connue par les « fuites » de chiffres de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) et par la compilation « parallèle » des résultats effectuée par la mission d’observation de la Conférence épiscopale congolaise et des organisations de la société civile.