RDC: La position de l’Union africaine mal accueillie par les pro-Kabila et les pro-Tshisekedi

Par Marie-France Cros

La déclaration de l’Union africaine (UA), publiée jeudi soir à l’issue d’un sommet de cette dernière et de la SADC (organisation régionale d’Afrique australe, dont le Congo est membre) demandant aux autorités de Kinshasa « la suspension de la proclamation des résultats définitifs » des élections présidentielle et législatives du 30 décembre a été mal accueillies par les camps pro-Kabila et pro-Tshisekedi. La décision de l’UA est motivée par de « sérieux doutes sur la conformité des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante avec les suffrages exprimés ».