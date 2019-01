CPI/Côte-d’Ivoire : Gbagbo et Blé Goudé restent détenus

Par MFC

La chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé vendredi de maintenir en détention l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et l’ex-chef de milice Charles Blé Goudé, malgré leur acquittement cette semaine, en raison d’un appel interjeté par le bureau du procureur. Prochaine audience le 1er février.

La chambre d’appel a pris sa décision à la majorité contre deux voix. Elle suspend l’effet de la décision de la chambre de première instance qui avait annoncé mardi dernier qu’elle acquittait les deux hommes des accusations de crimes contre l’humanité qui pesaient contre eux, le bureau du procureur « ne s’étant pas acquitté de la charge de la preuve » de la manière requise par la justice internationale.

La procureure de la CPI, la Gambienne Fatou Bensouda, avait annoncé le lendemain qu’elle faisait appel, un appel qui a donc un effet suspensif.

La chambre d’appel de la CPI a annoncé qu’une audience aura lieu le 1er février prochain pour entendre les arguments sur cet appel. Elle a donné au produreur jusqu’au 23 janvier pour lui présenter un mémoire à ce sujet et jusqu’au 29 janvier pour les réponses des accusés et la position des parties civiles – victimes des exactions qui ont fait 3000 morts en 2011 et pour lesquelles les accusés sont poursuivis.

