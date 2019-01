Des données convergentes désignent Fayulu comme vainqueur

Le Groupe de Recherche sur le Congo (Université de New York), le Financial Times et Radio France International ont comparé les résultats électoraux compilés par les observateurs de la Conférence épiscopale congolaise avec d’autres résultats, annoncés comme une « fuite » de ceux de la Ceni (Commission électiorale nationale indépendante). Selon ces trois sources, ils sont très proches les uns des autres. Et donnent environ 60% des votes à Martin Fayulu, suivi par Felix Tshisekedi et le candidat kabiliste Emmanuel Ramazani Shadary.