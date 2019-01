Ebola en RDC: la barre des 400 morts franchie

Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé mardi avoir dépassé la barre de 400 décès dans la dixième épidémie de la maladie àvirus Ebola dans deux provinces de l’est et du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). « Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est de 658, dont 609 confirmés et 49 probables. Au total, il y a eu 402 décès », dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, a écrit le ministère de la Santé mardi dans son bulletin quotidien.

Les autorités sanitaires affirment avoir enregistré « 237 personnes guéries », alors que « 200 cas suspects sont en cours d’investigation ».Toutefois, le ministère de la Santé a noté « une évolution positive de l’épidémie à Beni » qui n’avait enregistré aucun nouveau cas, selon ce document daté de dimanche. Cette région est le théâtre des violences meurtrières attribuées aux rebelles ougandais musulmans de Forces démocratiques alliées (ADF). »Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 60.460 personnes ont été vaccinées, dont 19.952 à Beni », ont indiqué les autorités sanitaires. La RDC fait face à la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola depuis son apparition en 1976 dans la province de l’Équateur (nord-ouest). Le cap des 300 décès liés au virus avait, lui, été franchi à la mi-décembre. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.