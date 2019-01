RDC : 120 sympathisants de Fayulu arrêtés à Kasenga

Arrestations à Kasenga, affrontements à Kolwezi, scènes de liesse à Bunia et Lubumbashi.

Vendredi soir, la population de Likasi, Kolwezi, Bunia ou Kasenga a explosé de joie et est descendue dans la rue pour faire la fête. Les téléspectateurs de France 24 ont mal interprété le reportage sur Martin Fayulu dans lequel celui-ci expliquait qu’il était le gagnant de cette élection avec un score de 61%.

Immédiatement, des habitants de ces villes ont envahi les rues en liesse pour célébrer la victoire de leur favori. Des heurts ont éclaté à Kolwezi entre partisans de Thisekedi et de Fayulu, faisant plusieurs blessés et débouchant sur plusieurs arrestations. A Kazenga, dans le Haut-Katanga, pas loin de la frontière avec la Zambie, la police est intervenue et a interpellé au moins 120 personnes.

« Nous demandons la libération de ces 120 personnes sans conditions », a déclaré à l’AFP Guillaume Mambwe, militant des droits de l’Homme à Kasenga. D’autres sources nous ont confirmé ce chiffre de 120 arrestations.

