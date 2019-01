RDC: Le Congo n’en a pas fini avec les turbulences

Edito par Marie-France Cros

A part chez les partisans indéfectibles de Felix Tshisekedi, peu nombreux sont les Congolais qui croient à la réalité de la victoire électorale du fils de feu le plus célèbre opposant du Congo, comme le montraient notamment, jeudi, les manifestations de joie assez limitées et la multiplication des protestations et répressions dans le pays. Peu y croient parce que cela ne correspond pas, a dit la Conférence épiscopale jeudi, “aux données collectées par notre mission d’observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement”.