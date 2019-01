Le Congo sur une voie chaotique: Tshisekedi perdant quand Beni, Butembo et Yumbi voteront

Analyse par Marie-France Cros

Félix Tshisekedi, 55 ans, a donc été proclamé vainqueur de la présidentielle en République démocratique du Congo, dans la nuit de mercredi à jeudi, par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), considérée comme acquise au Président sortant, Joseph Kabila, hors mandat depuis deux ans. Une proclamation contestée parce qu’elle ne correspond pas aux résultats obtenus par le réseau d’observateurs de l’Eglise catholique et de la société civile, qui ont copie d’un échantillon représentatif des PV de dépouillement dans tout le pays.

L’Eglise a publié jeudi un communiqué se félicitant de cette première alternance au sommet de l’Etat mais constatant que les résultats publiés par la Ceni pour la présidentielle « ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d’observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement ». Diffusera-t-elle les résultats qu’elle a obtenus? On l’ignore. Jeudi, l’Eglise a répété ses exhortations « à user des moyens de droit » si l’on voulait contester les résultats officiels, plutôt que de recourir à la rue. Elle sait pourtant, comme tous les Congolais, que la Cour constitutionnelle, mise sur pied par le Président sortant, a toujours donné satisfaction à celui-ci, quelqu’acrobatie juridique que cela requière.

Des chiffres renversés quand Beni et Butembo voteront

On note également que si Tshisekedi est crédité officiellement de 7.051.013 voix et Martin Fayulu de 6.366.732 voix, il n’y a que 684.281 voix de différence entre eux – soit la moitié des électeurs des régions de Beni, Butembo et Yumbi qui ont été écartées du vote du 30 décembre pour diverses raisons et où les scrutins sont reportés à mars 2019; or ces régions, qui comptent 1.256.177 électeurs, sont très majoritairement pro-Fayulu. Ces régions voteront-elles? Des déclarations contradictoires ont été entendues à ce sujet. Si un recours était déposé devant la justice pour demander d’attendre la présidentielle dans ces territoires avant d’investir Felix Tshisekedi, la face du Congo pourrait, théoriquement, en être changée. La présidentielle au Ghana en 2008 avait présenté ce cas de figure et la Commission électorale, comme la justice, s’étaient prononcées pour un retard de l’investiture jusqu’à ce que le district écarté du vote ait pu y participer. Mais c’était au Ghana…

L’incertitude dominait, jeudi, quant à l’avenir du Congo – qui pourrait se révéler cahotique – pour d’autres raisons encore.

Ainsi, on ignore si les résultats électoraux proclamés par la Ceni seront acceptés ou non par les électeurs. A court terme, s’agissant de la présidentielle, ils pourraient l’être, tant est grande la joie des Congolais de voir Kabila quitter la Présidence, qu’il occupe depuis 18 ans.

Kabila gardera-t-il la réalité du pouvoir?

A moyen terme, cependant, il n’est pas sûr que le Président sortant lâche réellement le pouvoir. Il a déjà indiqué qu’il ne quitterait pas la résidence présidentielle, où il a installé sa famille, renvoyant le futur chef d’Etat à un bâtiment moins prestigieux, la Primature.

En outre, on ignore encore quels résultats la Ceni donnera pour les élections législatives nationales; les kabilistes resteront-ils majoritaires à l’Assemblée nationale, bien que leur camp soit honni des électeurs?

Felix Tshisekedi, qui n’a pas hérité du courage de son père, feu Etienne Tshisekedi, fera-t-il usage de tous les pouvoirs présidentiels, que Joseph Kabila a considérablement accrus durant son long règne, s’il arrivait qu’il soit en désaccord avec son prédecesseur? Le Congo risque-t-il un blocage en cas de désaccord entre la Présidence et l’Assemblée? Et s’il n’y avait pas de désaccord, les Congolais ne verraient-ils pas dans Tshisekedi le « vrai dauphin » de Kabila, qu’ils rejettent?

Que deviendra la Garde républicaine, véritable armée dans l’armée n’obéissant qu’à Kabila, qui l’a créée, et n’étant pas placée sous l’autorité de la hiérarchie militaire?

Kabila futur président du Sénat?

La Ceni a annoncé une grande victoire de la coalition kabiliste aux législatives provinciales; comme les sénateurs sont élus au second degré par les députés provinciaux, on peut s’attendre raisonnablement à ce que la coalition kabiliste, majoritaire, porte à la présidence de cette assemblée le nouveau sénateur à vie, Joseph Kabila – qui sera ainsi le second personnage de l’Etat, celui qui remplace le Président en cas de « vacance » (art. 71 de la Constitution) à la tête de l’Etat. Felix Tshisekedi doit-il, dès lors, craindre d’être invalidé de son poste pour une raison ou une autre?

La nouvelle conjoncture politique dessinée la nuit dernière par la Ceni ouvre, on le voit, plus de questions qu’elle ne donne de réponses.

