RDCongo: sept candidats à la Présidence mettent la Ceni en garde

Sept candidats à la Présidence de la République, dont celui de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, ont mis en garde la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) ce mardi 8 janvier.

Ces sept candidats sont, outre Martin Fayulu, Theodore Ngoy, Marie-Josée Ifoku, Joseph Mba Maluta, Sylvain Masheke, Radjabo Tebabho et Jean-Philippe Mabaya Gizi.

Ils notent que la Ceni a « reporté sine die » la publication des résultats électoraux, « pour des raisons inavouées », alors que son calendrier précisait que ce serait fait le 6 janvier.

Ils soulignent que la Ceni n’a émis aucune « protestation » après que « le candidat du pouvoir sortant », Emmanuel Ramazani Shadary, a revendiqué la victoire alors que la Ceni est la seule institution compétente pour proclamer les résultats électoraux.

Alors que « cette attitude de la Ceni suscite des suspicions légitimes diverses qui alimentent la tension politique à travers le pays », indiquent les sept candidats, « le peuple congolais connaît déjà les résultats rendus publics par affichage devant les bureaux de dépouillement ».

Soulignant que « les résultats électoraux ne se négocient point », les sept candidats mettent la Ceni en garde « contre toute tentative de travestir la vérité des urnes » et l’appellent à publier « dans les plus brefs délais » les résultats provisoires de la présidentielle. Et appellent le peuple à « demeurer vigilant » et « exiger que son choix » soit « respecté par la Ceni ».

