RDCongo: l’Eglise du Christ au Congo demande aussi « la vérité des urnes »

Dans un communiqué publié mardi 8 janvier, l’Eglise du Christ au Congo (Eglise protestante officielle), rejoint la Conférence des évêques catholiques en demandant, à son tour, à la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) « d’offrir à la Nation la vérité et rien que la vérité des urnes ».

Le communiqué, signé du révérend André Bokundoa-bo-Likabe, président national de l’Eglise du Christ au Congo et son représentant légal, indique que l’Eglise protestante officielle espère « qu’après une attente de deux ans, la Ceni accomplira ses promesses, faites devant Dieu et devant la Nation, d’offrir à la Nation la vérité et rien que la vérité des urnes ».

Le communiqué ajoute exhorter « le peuple à continuer d’attendre dans la sérénité et dans la paix la publication des résultats ».

