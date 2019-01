RDCongo: la réunion du Conseil de sécurité sur le Congo reportée à vendredi

Le Conseil de sécurité, qui devait se réunir ce mardi 8 janvier sur la situation en RDC, a reporté cette rencontre au vendredi 11 janvier.

La décision de reporter la rencontre serait une conséquence de la décision de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) congolaise de retarder d’une semaine la publication des résultats des scrutins présidentiel, législatif national et législatif provincial du 30 décembre.

Un nouveau bras de fer se joue à cette occasion entre pays alliés du régime de Kinshasa et ceux qui s’inquiètent de l’explosion de violence que susciterait un déni des résultats. Certains pays proches du régime congolais essaient ainsi d’éviter qu’un membre du Conseil de sécurité demande aux évêques congolais de livrer officiellement les chiffres de leur compilation électorale. Ces pays « proches » du régime kabiliste sont la Russie, la Chine (traditionnellement opposées à ce que l’Onu intervienne dans un pays, pour ne pas justifier une intervention dans le leur), l’Afrique du Sud et, depuis peu, l’Indonésie. Le plus grand pays musulman du monde vient en effet d’accréditer un ambassadeur à Kinshasa.

