« MM. Tshisekedi et Fayulu, ne nous trahissez pas »

Lettre ouverte

Jean-Jacques Lumumba et Floribert Anzuluni adressent une lettre ouverte aux deux principaux candidats de l’opposition pour les enjoindre de ne pas trahir le peuple congolais.

Chers Compatriotes et ainés,

Vous avez porté l’espoir de Changement de la grande majorité des citoyens congolais pendant les élections, voulu chaotiques par le régime dictatorial de Monsieur Joseph Kabila, que notre pays vient de connaître.

Chers Compatriotes et ainés, nous vous prions ici de ne pas décevoir cette espérance, de ne pas trahir le peuple congolais.

Nous savons que le pouvoir actuel essaye de vous acheter, vous et vos proches, votre premier cercle, vos conseillers. Nous savons les tractations en coulisse, les émissaires, les propositions en argent ou en postes « honorifiques ».

Il n’y aurait que du déshonneur à accepter.

Il y aurait, surtout, un calcul désastreux et court-termiste de votre part : si vous acceptiez une alliance de circonstance avec ce qu’il reste du pouvoir totalitaire kabiliste, vous auriez perdu ET le respect de vos partisans, de vos électeurs, de vos concitoyens, ET toute possibilité d’accompagner la renaissance du pays pour les temps à venir.

Vous avez votre destin entre vos mains, et vous pouvez embrasser le destin du peuple congolais, ou rester sur le côté en choisissant le camp des perdants, en nouant à la 25ème heure une piteuse alliance contre-nature.

Mais nous avons – véritablement – confiance en votre sagesse et en votre leadership, en votre sens des responsabilités devant un moment que, comme nous tous, vous savez historique.

Exprimez-vous clairement en ce sens, publiquement, urgemment, afin que l’ex-Président Kabila et son clan sachent que, cette fois-ci, il ne pourra pas utiliser le « diviser pour mieux régner ».

Les Congolais sont unis, pacifistes, mais déterminés à ne pas se laisser voler leur futur.

Veuillez agréer, chers Compatriotes et ainés, l’expression de nos salutations distinguées.

Jean Jacques LUMUMBA L. Activiste – Lanceur d’alerte

Floribert ANZULUNI Mouvement FILIMBI – Coordonnateur

