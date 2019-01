L’Église catholique congolaise a repris la main

L’Église catholique congolaise est en perte de vitesse mais elle joue toujours un rôle essentiel dans ce pays où l’État fait défaut.

L’élément déclencheur

La pression internationale aura raison de l’entêtement de Kabila. Il est contraint d’organiser sa succession et de passer par les urnes avant fin 2018. Le 8 août, in extremis, il désigne son dauphin. La Ceni, elle, n’est qu’un de ses pions. Elle impose la “machine à voter”, refuse de revoir un fichier électoral pourtant jugé largement corrompu par les experts de l’Organisation internationale de la Francophonie. Le CLC presse l’opposition de s’entendre sur un candidat commun, tandis que l’Église se prépare minutieusement au scrutin. Elle forme des experts, des observateurs, mobilise les moyens nécessaires pour faire remonter les informations du terrain, aux dimensions gigantesques en RDC. Un travail de bénédictin. Le 30, jour du vote, après un dernier report d’une semaine, alors que la Ceni cafouille, que les problèmes techniques sont légion, le clergé catholique est fin prêt. Tous les chiffres qui sortent, non officiellement, donnent l’opposition largement en tête. Les chancelleries, la mission de l’Onu, les partis politiques reçoivent les mêmes infos mais se murent dans le silence. La Ceni menace, le pouvoir coupe Internet, renvoie des journalistes, interrompt le signal des chaînes de télévision. La communauté internationale condamne, appelle le pouvoir à respecter le choix des électeurs mais il manque un élément déclencheur pour donner l’amplification nécessaire à ces appels. Cet élément, les évêques catholiques le mettent à la disposition de tous ce jeudi 3 janvier. Ils ont le nom du vainqueur. Les cris d’orfraie du président de la Ceni n’y changeront rien. Les États-Unis préviennent le pouvoir que si les vrais résultats ne sont pas publiés, les sanctions – notamment financières – tomberont contre les “tricheurs”. Didier Reynders appelle l’UE à ne plus se cacher, à exiger à son tour la publication des vrais chiffres. La France annonce que le conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir à sa demande sur la RDC. Le pouvoir congolais est dans les cordes. La diplomatie internationale tourne à plein régime pour faire respecter le résultat des urnes et éviter un chaos qui serait catastrophique non seulement pour la RDC mais aussi pour toute l’Afrique.