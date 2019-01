Gabon: le président s’exprime pour la première fois depuis sa convalescence (Vidéo)

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, victime d’un accident vasculaire cérébral le 24 octobre, s’est exprimé pour la première fois depuis le début de sa convalescence, dans une vidéo enregistrée à Rabat, au Maroc, et diffusée lundi soir par les médias gabonais et les réseaux sociaux. « Il est vrai que j’ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie », a-t-il déclaré lors de ses voeux du Nouvel An. Le président gabonais est en convalescence au Maroc depuis fin novembre.

Ali Bongo y apparaît de face, le visage marqué par un strabisme. Son élocution est fluide, sa tête et ses mains bougent légèrement. « Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux, et me prépare à vous retrouver très vite », a ajouté M. Bongo. « Ce discours est la preuve que le président Ali Bongo est totalement rétabli. Ses ennuis de santé sont désormais derrière lui », a indiqué le porte-parole de la présidence, Ike Ngouoni. En deux mois, seule une photo du président et deux vidéos, sans son, tournées à Rabat, avaient été diffusées. Ces images n'avaient pas rassuré de nombreux Gabonais sur les capacités physiques et intellectuelles du président. L'opposition et la société civile avaient demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer une vacance du pouvoir, conformément à la Constitution. La vacance n'a pas été déclarée par la Cour constitutionnelle, qui a transféré en partie des pouvoirs du président au Premier ministre et au vice-président. L'absence du président Ali Bongo a également favorisé les tensions internes au sein du pouvoir gabonais, selon des analystes politiques gabonais.​