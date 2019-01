Tchad: des législatives au premier semestre 2019

Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé lundi que les élections législatives et communales, plusieurs fois repoussées depuis deux ans, auraient lieu « avant la fin du premier semestre » 2019. « L’année 2019 sera marquée par la tenue des élections législatives et communales », a-t-il déclaré lors de ses voeux de Nouvel An.

Les dernières législatives avaient eu lieu en 2011. La troisième législature à l'Assemblée aurait dû se terminer le 21 juin 2015, mais une loi constitutionnelle l'avait prolongée. Idriss Déby espère obtenir 30 milliards de francs CFA (plus de 45 millions d'euros) auprès de la communauté internationale pour ces élections. L'appui des partenaires du Tchad « est plus qu'indispensable dans ce nouveau processus électoral qui nécessite d'importantes ressources financières et logistiques », a souligné le président tchadien. Déby espère également une sortie de crise de l'économie tchadienne, toujours marquée par la chute du prix du baril de pétrole en 2014 et les mesures d'austérité prises par le gouvernement tchadien en 2016. « L'année qui commence sera une année charnière pour la bataille de la transformation structurelle de notre économie », selon le président tchadien, qui fait référence au plan de diversification de l'économie reposant « sur l'agriculture et l'élevage ». Le président tchadien promet aussi que l'accord avec les travailleurs du secteur public, qui a mis fin à cinq mois de grève, « sera respecté ». Signé fin octobre, cet accord prévoit de maintenir à 65% de leur niveau le montant des primes et indemnités de salaires des fonctionnaires. Elles auraient dû être réduites de 50% après des mesures d'austérité. « D'autres actions visant à améliorer davantage les conditions de vie et de travail seront envisagées au fur et à mesure que s'estomperont les effets de la conjoncture », a ajouté Idriss Déby.​