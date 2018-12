RDC/Elections: des désordres dès le matin et une tension croissante

Par Marie-France Cros

Même amputés officiellement d’une partie de leur électorat, les scrutins présidentiel et législatifs se sont déroulés dans un désordre certain, dimanche. Alors que Beni, Butembo (Nord-Kivu) et Yumbi (Maï-Ndombe) étaient exclues du vote, la société civile a organisé l’élection à Beni. Ailleurs, les informations parvenues à La Libre Afrique.be, rapportaient divers cas d’irrégularité. Certaines pourraient être dues à la mauvaise organisation de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante), d’autres sont clairement volontaires et créaient par endroits une forte tension.