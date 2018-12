RDC : Beni en Butembo votent ce dimanche…

A Beni, comme à Butembo, dans le Nord-Kivu, les électeurs congolais ne peuvent se résoudre à accepter la mise en quarantaine qui leur est imposée par le pouvoir et la Ceni.

Privés de vote par une décision critiquée de toutes parts, les habitants de Beni ont décidé de se prendre en main et d’organiser un scrutin parallèle « à l’ancienne », en récupérant notamment des urnes des précédents scrutins, des chasubles de la Ceni et en prévoyant même de quoi se laver les mains avant le vote pour montrer qu’il est possible de contrer la propagation d’Ebola.

« On sait très bien que notre voix ne sera pas entendue par la Ceni », explique Jean-Pierre, un des électeurs matinaux de Beni. « On est dans le symbolique mais on veut montrer que le report des élections chez nous est purement une décision politique et manipulatrice de MM. Nangaa et Kabila. »

L’élection de ce dimanche à Beni a forcément été organisée en dernière minute et sans publicité. Trois urnes attendent les électeurs. Même constat à Butembo. Ici, ce sont deux urnes qui attendent les électeurs qui se massent de plus en plus nombreux au fil des heures. Le bulletin de vote (voir ci dessous) comporte trois cases pour permettre à l’électeur de donner par écrit le nom de son candidat pour la présidentielle, la législative et la provinciale.

« On n’a rien inventé. On a repris ce qui sefaisait avant et ça marche ». Au fil des minutes, la file des électeurs s’allonge. « Il n’y aura pas de tricherie, il n’y aura pas de double vote ici. On va dépouiller le scrutin et on annoncera les résultats. » « A condition qu’on nous laisse faire », explique une dame évoquant la présence de policiers aux abords des files des bureaux de vote improvisés. « Ils sont là depuis le début de la matinée. Ils observent mais nous laissent faire. Qu’en sera-t-il quand le soir sera tombé ? On en va pas s’éloigner, on va surveiller ce que les policiers vont faire. S’ils veulent nous empêcher de dépouiller, on ne se laissera pas faire et compte bien communiquer largement le résultat de notre vote. »

