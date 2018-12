Les évêques congolais ont commenté ce vendredi la décision de la Ceni de reporter les élections du 30 décembre 2018 à Beni et Butembo (Nord-Kivu) et Yumbi (Maï-Ndombe).

La Cenco explique que si « pour Yumbi nous pouvons considérer que nous sommes devant un cas de force majeur, les raisons avancées pour Béni et Butembo nous paraissent pour le moins étonnantes. Qu’est-ce qui est intervenu pour que les assurances données par le ministre de la Santé sur le contrôle de la situation pendant le vote tombent caduques ? Qu’est-ce qui s’est passé pour que ceux qui pouvaient voter le 23 décembre soient considérés le 26 décembre dangereux pour le vote du 30 décembre ?

La Conférence Episcopale Nationale du Congo poursuit en expliquant qu’elle trouve « cette décision politique très grave et lourde de conséquences étant donné qu’elle prive à plus d’un million de compatriotes le droit d’exprimer leur vote pour le futur Président de la République. »

La CENCO poursuit en exprimant « sa solidarité et sa proximité fraternelle à la population de Béni et de Butembo exclues injustement du processus électoral en cours et demande à la Ceni de mesurer toutes les conséquences de sa décision porteuse de si hauts risques, en prenant en compte les atouts déjà mise en place et les efforts fournis par les différents partenaires dans la lutte contre la maladie à virus d’Ebola, afin de garantir le droit de vote aux populations en territoire car eux aussi sont filles et fils de ce pays ».

La CENCO exprime également sa compassion et sa proximité à la population de Yumbi, victime de la barbarie qui a causé le massacre des dizaines de personnes et l’incendie de plusieurs maisons. Elle condamne fermement cette violence et rappelle aux uns et aux autres que la vie humaine est sacrée et inviolable. En même temps elle interpelle le gouvernement dans sa mission de sécuriser tous les habitants de notre pays.

Que pensez-vous de cet article?