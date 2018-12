Avec son premier film, Abdel Raouf Dafri s’attaque à la Guerre d’Algérie

Avec « Qu’un sang impur… », son premier film comme réalisateur, actuellement au montage, le scénariste d’ »Un Prophète » Abdel Raouf Dafri concrétise un rêve qui le taraude depuis ses débuts dans le métier: évoquer la guerre d’Algérie.

« J’ai mis en scène un groupe de personnages qui doivent se démerder avec une mission dont ils ne veulent pas, une mission grotesque, laquelle comme beaucoup de missions militaires, ne servira à rien », lâche-t-il en guise de « pitch ».

C’est une phrase du livre « L’Algérie en 1957 » de l’ethnologue Germaine Tillion qui « a guidé en quelque sorte (son) film » : « En 1828, lorsque nos ancêtres ont décidé de traverser la mer pour venger un coup d’éventail, l’Algérie était un pays archaïque. La France aussi. »

Pour comprendre la guerre d’Algérie, sujet encore peu évoqué au cinéma, il dit être « remonté aux sources de l’histoire de France et de son principe de colonisation »: « Il me fallait être le plus honnête et juste possible ».

Son personnage principal, incarné par le comédien belge Johan Heldenbergh est un officier de l’armée française, « ancien de l’Indo ». Il lui a été inspiré par Roger Vandenberghe, véritable sous-officier tombé en 1952 pendant la guerre d’Indochine.

« Je voulais un héros, mais pas un Rambo, un homme au fond fragile mais capable de cruauté », raconte-t-il.

– Pas de stars –

Pas de stars à l’affiche. « J’en ai appelé quelques unes qui ont préféré ne pas prendre de risques », dit-il en haussant les épaules.

Le film a coûté 4 millions d’euros mais, assure-t-il, ses acteurs et ses équipes lui « en ont donné pour 50 millions ! »

Tourné quasi-exclusivement en extérieur, dans les montagnes marocaines au début de cet automne, « Qu’un sang impur… », s’ouvre sur l’interrogatoire musclé — doux euphémisme — de trois Algériens conduit par des officiers de l’armée française dans un DOP (dispositif opérationnel de protection): « C’étaient des unités spéciales qui débarquaient dans les villages comme des cirques itinérants, et torturaient les gens pour obtenir de l’information… »

« Tout ce que je montre en termes de violence a été perpétré dans la réalité », assure-t-il, espérant proposer un film « très contemporain qui parle aux jeunes, divertisse mais pousse aussi à réfléchir ».

Le titre « Qu’un sang impur… », référence évidente à « La Marseillaise », désigne ici « le sang des colonisés » subissant la tyrannie de l’oppresseur. « C’est dire l’universalité de notre hymne national », observe celui qui va s’atteler prochainement à l’écriture de la version en série de « Un Prophète ».

– Aux Algériens et appelés français –

« J’ai voulu comprendre pourquoi mes parents m’ont mis au monde en France en 1963 alors qu’ils avaient déjà un pays, et qui plus est un pays qui venait d’être libéré de ses oppresseurs », explique-t-il.

« Quand on fait un film sur la Seconde guerre mondiale, on sait qui sont les gentils, ce sont les résistants, il n’y en avait pas beaucoup mais ce sont les gentils », relève celui qui a été récompensé par un Emmy Award en 2012 pour la saison 2 de la série policière « Braquo » (Canal+). « La guerre d’Algérie, c’est plus compliqué, parce qu’il n’y a pas de gentils. »

A travers son film, qui pouvait-il défendre? « D’abord le peuple algérien, auquel il est dédié, qui a souffert de la colonisation puis de l’indépendance conduite par des hommes corrompus encore au pouvoir aujourd’hui ».

Son film, qui sortira l’an prochain, est également dédié aux jeunes appelés français « envoyés au casse-pipe ». Selon l’historien Benjamin Stora, ils constituent les deux-tiers des 23.000 militaires morts en Algérie, tandis qu’on déplore entre 300.000 et 400.000 morts côté algérien, soit 3% de la population locale.

« Je ne voulais pas qu’on me dise: +vous avez choisi un camp+ », souligne-t-il, durcissant son regard bleu acier. « Je n’ai pas de camp à choisir, mon pays c’est la France. »​

