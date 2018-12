RDC : La masacarade a assez duré !

Commentaire par Hubert Leclercq

Joseph Kabila, le président congolais, est déjà entré dans le « Guinness Book des records » au titre de président au plus long quinquennat. Plus de sept ans au pouvoir avec un mandat de cinq ans, sans avoir pu revoir la Constitution. Et ce n’est pas fini ! Un nouveau report partiel du scrutin a été annoncé par le président d’une commission électorale nationale indépendante (Ceni) qui n’a d’indépendant que le titre. Corneille Nangaa, le président de cette institution, a annoncé, sans rire, que certaines circonscriptions électorales seraient appelées aux urnes pour élire le Président, les députés nationaux et provinciaux… au mois de mars 2019 alors que le verdict de la présidentielle sera annoncé le 15 janvier et que le nouveau président prêtera serment le 18 janvier. Du surréalisme à l’état brut qui pourrait susciter l’hilarité si le sort de plus de 80 millions d’âmes n’était pas lié à cette mascarade indécente.