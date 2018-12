Un bureau de vote fictif a été mis en place à Bruxelles pour les ressortissants congolais

Un bureau de vote symbolique, mis à disposition des ressortissants congolais, a été ouvert, dimanche à 13h00, au 290 de la rue Royale à Saint-Josse-ten-Noode, où se tiendront des débats en soirée sur les élections en République démocratique du Congo (RDC). Un isoloir, une urne, une liste des candidats ou encore un drapeau du pays ont été disposés sur place. L’initiative, relayée via Facebook, a été développée par deux Belges d’origine congolaise et Eric Vauthier, un citoyen belge qui joue ici le jeu de l’observateur international. « On veut juste montrer qu’il est important de voter librement au Congo », défend ce dernier. « On écrira par la suite à l’ambassade pour lui faire part de nos résultats ».

Les élections qui devaient avoir lieu ce dimanche en RDC ont été à nouveau reportées, cette fois à la date du 30 décembre. « Les diasporas ne peuvent pas voter et on voudrait participer à infléchir un jour la position des autorités sur ce point », explique Luc Sunzu, co-organisateur de l'événement. « Pour voter, il faut être au pays. Les consulats et ambassades n'organisent pas de votes pour les élections présidentielles et législatives. Cela muselle les voix opposantes de l'étranger et in fine cela vise à préserver le pouvoir en place au Congo ». Le bureau de vote sera fermé à 18h00 et le dépouillement de ce vote symbolique aura lieu en soirée. Seule une vingtaine de personnes avait voté peu avant 16h00. La soirée de débats s'ouvrira à 18h30. Par ailleurs, dans le cadre d'une action organisée samedi après-midi à la porte de Namur, des ressortissants congolais ont appelé au mégaphone le peuple à se soulever pour revendiquer des élections réellement démocratiques, ce qui est impossible selon eux tant que l'actuel président Joseph Kabila est aux commandes.​