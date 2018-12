RDC : « Il faut que ça s’arrête », société civile et mouvements citoyens en appellent au peuple

De nombreuses organisations de la société civile congolaise et des mouvements citoyens sont parvenus à se mettre ensemble pour signer une déclaration commune après l’annonce du report des élections par Corneille Nangaa, le jeudi 20 décembre.

Dans ce courrier, à découvrir dans son intégralité ci-dessous, les signataires parlent ouvertement d’un « processus électoral frauduleux » et pointent la responsabilité de la Ceni dans cette dérive. Une Ceni aussi coupable, selon eux, d’avoir sciemment construit un calendrier électoral et un chemin vers les élections le plus chaotique possible et d’avoir refusé la main tendue de la communauté internationale.

Ils n’hésitent pas un seul instant à parler d' »incendie volontaire » du dépôt de la Ceni à Kinshasa.

Les responsables politiques ne sont pas en reste, eux qui sont épinglés pour n’avoir respecté ni la Constitution, ni l’accord de la Saint-Sylvestre et encore moins les résolutions des Nations unies.

Après ce bilan catastrophique, ils pointent la responsabilité personnelle du trio Nangaa – Kabila – Tshibala qu’ils appellent à démissionner.

L’opposition est aussi taclée pour avoir accepté le nouveau report.

Les acteurs traditionnels étant mis sur la touche, ils appellent les Congolais à la résistance dès le 23 décembre et la communauté internationale à soutenir ce mouvement qui doit déboucher sur la mise en place d’un cadre consensuel sans Kabila qui doit travailler à l’organisation de vraies élections.

Ils concluent par : « Notre population est massacrée chaque jour, victime d’un système politique médiocre et corrompu qui ne respecte jamais les droits humains, des rebelles ou des répressions du pouvoir, nos camarades sont emprisonnés en permanence, victimes d’une dictature qui ne dit pas son nom, « trop c’est trop, il faut que ça s’arrête ! »

Que pensez-vous de cet article?