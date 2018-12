L’aide humanitaire belge principalement destinée à la Syrie et à la RDC

La Belgique a mobilisé cette année un montant de 170 millions d’euros en 2018 en faveur de l’aide humanitaire, un montant surtout consacré à l’accueil des réfugiés et des personnes en détresse dans leur région. L’essentiel de l’aide a été consacré à la catastrophe humanitaire dans et autour de la Syrie ainsi qu’en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé jeudi le ministre de la Coopération au Développement, Alexander De Croo à l’occasion de la Journée internationale de la Solidarité humaine. Une part grandissante du budget est affectée à l’innovation humanitaire, avec en 2018 un montant record de 20 millions d’euros. Ces fonds ont notamment été affectés au déploiement de drones humanitaires au Tchad pour le déminage de zones agricoles et à l’impression 3D de prothèses pour les victimes de guerre au Mali, a expliqué M. De Croo (Open Vld) dans un communiqué.

« Tout comme ces dernières années, la Belgique a libéré en 2018 un montant record en faveur de l'aide humanitaire. Ces fonds sont affectés à l'accueil des réfugiés dans leur propre région. Nous travaillons en coopération avec des organisations internationales comme la Croix-Rouge internationale ou le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ils connaissent le terrain, peuvent intervenir rapidement et assister aux mieux les populations », a précisé le ministre. Le conflit en Syrie a absorbé la plus grande part de l'aide humanitaire belge avec un montant de 25 millions d'euros octroyés. Un montant de 23 millions d'euros a été affecté à la crise humanitaire en RDC. L'assistance humanitaire dans la du région du Sahel, avec des pays comme le Niger, le Tchad, le Nigeria, a représenté 13,5 millions d'euros. Quelque 9 millions d'euros ont été mobilisés pour le Yémen secoué par la guerre. En Libye où les migrants risquaient de tomber aux mains de trafiquants d'êtres humains et d'esclaves, 3,2 millions d'euros d'aide humanitaire ont finalement été prévus, a énuméré M. De Croo.​