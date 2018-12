Egypte: 43 membres d’ONG accusés de financements étrangers acquittés en appel

Une cour égyptienne a acquitté jeudi en appel 43 membres d’ONG de différentes nationalités que les procureurs poursuivaient pour avoir reçu ou fourni des « financements étrangers », a annoncé le juge durant une audience retransmise à la télévision. Ces ressortissants égyptiens, américains ou de pays européens et arabes, avaient été condamnés en première instance en 2013 à des peines d’un à cinq ans d’emprisonnement. Après le soulèvement populaire de 2011, qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak, les autorités ont multiplié les actions contre les membres de la société civile accusés de vouloir déstabiliser le pays.

Jeudi, la cour a décidé concernant les 43 accusés de « leur innocence de toutes les accusations portées à leur encontre », a précisé le juge Mohamed Ali Mostafa Fekki lors du verdict en appel. « Après six longues années difficiles, notre innocence est enfin reconnue », a salué sur Twitter l’une des acquittés, Nancy Okail, directrice exécutive du centre de réflexion sur les droits humains Tahrir Institute for Middle East Policy (Timep). « Nous n’avons jamais enfreint la loi et le travail de la société civile n’aurait jamais dû être criminalisé », a-t-elle ajouté.

Cette affaire avait suscité de nombreuses critiques à l’encontre de l’Egypte, alors que les ONG accusent régulièrement le pays de réprimer les voix dissidentes sous différents prétextes.

En mai 2017, le président Abdel Fattah al-Sissi avait promulgué une nouvelle loi controversée régulant étroitement les activités des ONG, durcissant le contrôle par les services de sécurité des financements étrangers. L’acquittement de jeudi survient quelques semaines après que le gouvernement égyptien a annoncé une révision de la loi sur les ONG, à la demande du chef de l’Etat.

