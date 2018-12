L’ex-major Bernard Ntuyahaga devrait être expulsé vers le Rwanda vendredi

L’ancien major Bernard Ntuyahaga, qui a purgé en Belgique une peine de vingt ans de prison pour sa participation dans l’assassinat des dix paracommandos belges à Kigali en 1994, devrait être expulsé vendredi vers le Rwanda, a-t-on appris mercredi auprès de sa fille. L’homme se trouve en centre fermé depuis le mois de juin dernier et a épuisé tous les recours possibles, confirme l’Office des étrangers, qui est chargé de ramener cet homme dans son pays d’origine. Juste avant sa sortie de prison, fin mai, Bernard Nthuyahaga a été mis à disposition des autorités en vue de son rapatriement. L’ex-major ne disposait en effet pas de titre de séjour légal en Belgique. Il a ensuite tenté d’obtenir le statut de réfugié et la protection internationale qui l’accompagne. Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) a cependant refusé de le lui accorder, « en toute indépendance », souligne-t-on mercredi à l’Office des étrangers.

L'homme est à présent arrivé au bout des différentes procédures intentées par ses avocats et ne peut être maintenu indéfiniment en centre fermé, justifie cet organe. Les préparatifs de son expulsion ont dès lors démarré. Celle-ci devrait avoir lieu vendredi matin, à en croire des documents officiels transmis par sa fille Bernadette Ntuyahaga, qui vit actuellement avec sa mère au Danemark. L'Office des étrangers refuse cependant de confirmer la date en question. Dans une lettre adressée à Maggie De Block (Open Vld), la fille de l'ancien major implore la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration de ne pas renvoyer son père au Rwanda car cela « reviendrait à le soumettre au risque de le voir subir des traitements inhumains et dégradants ». Si cette décision est toutefois maintenue, Bernadette Ntuyahaga demande à Mme De Block « d'avoir le courage d'exécuter mon père, plutôt que de le condamner (…) à un sort qui serait, pour lui et pour sa famille, pire qu'une peine de mort ».